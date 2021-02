Italiaan moet huurschuld betalen ondanks klachten over peperduur penthouse van Eindhovense Lichttoren

Eindhoven­se vernielde stationspi­a­no aangekomen bij Spoorwegmu­se­um, blijft daar tot expositie

3 februari EINDHOVEN - De door relschoppers gesloopte stationspiano van Eindhoven Centraal is aangekomen in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Daar blijft de piano voorlopig in het depot staan, totdat er een expositie komt over de coronacrisis en de spoorwegen.