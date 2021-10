Italiaanse vibe in buurthuis De Buut: ‘We willen laten zien dat overál design kan zijn’

Dutch Design WeekEINDHOVEN - De Buut in de Rochusbuurt is in bezit genomen door jonge Italiaanse designers. Voor het eerst sluit een buurthuis zich zich aan bij de Dutch Design Week. ,,De DDW speelt zich soms teveel af in een bubbel, op de bekende formele plekken.”