Ivanhoe spelen in preHistorisch Dorp

Harnas

Over zijn pantsier komt nog een metalen borststuk. Zijn helm, metalen handschoenen, zwaard en Hehrhamer maken de uitrusting compleet.

Jaarlijks transformeert Bertus Brokamp (37) uit Alphen aan de Rijn zich beroepshalve enkele tientallen malen tot een middeleeuwse ridder. Bij de term ridder maakt hij een kanttekening. ,,Veel mensen denken dat iedereen in de middeleeuwen met een harnas een ridder was. Dat is niet zo. De juiste benaming is 'knaap'. Tenzij de man zich ridder mocht noemen omdat hij die titel had geerfd, gekocht of verdiend. Veel 'knapen' wilden geen ridder zijn omdat de daarbij horende levensstijl verg kostbaar was."