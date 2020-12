Ivanova doet de vleugel kreunen en steunen tijdens recital in Geldrop

RecensieLive optredens zijn dun gezaaid vandaag de dag. Zondag was er weer eens een Kasteelconcert in Geldrop, van de Russische pianiste Dina Ivanova. De 25-jarige maakte indruk met haar vertolking van Liszt. Dat ging er zeer fel aan toe. Onze recensente kreeg zelfs een beetje medelijden met de vleugel.

,,Heerlijk zo’n live-concert en wat een geweldig publiek hier”. De 25-jarige pianiste Dina Ivanova is oprecht blij na haar recital in het Geldropse kasteel zondagmiddag. Naast haar staat de programmeur van het Strabrechttheater Boudewijn van Noppen te glimmen. Hij vertelde: ,,Sinds de coronacrisis lukte het ons al drie keer om een concert te laten doorgaan”. Dat is inderdaad een prestatie, veel series zijn geannuleerd. Musici worden hard getroffen en proberen met de reddingsboei van digitale projecten en livestreams het hoofd boven water te houden. Maar zo nu en dan is er dan toch een live-optreden mogelijk.

Gevulde prijzenkast

De Russische Dina Ivanova, die studeerde in Moskou en Weimar, waar ze momenteel woont, bezit al een aardig gevulde prijzenkast. In Nederland veroverde zij onder meer de derde en de publieksprijs op het Lisztconcours anno 2017. Geen wonder dat de zestig handen in Geldrop zeer hard klapten na haar Liszt-acrobatentoeren. Hier bleek haar virtuositeit grenzeloos, zij ging zó los dat zij met haar volumineuze explosies meer van de vleugel eiste dan deze eigenlijk aankon. De klank was niet altijd even welluidend. Briljant en temperamentvol lanceerde zij de 10e Hongaarse Rhapsodie en de wervelende Don Juan.

Een hoogtepunt vond ik Beethovens Sonate opus 10 nummer 2, die klonk prachtig en overtuigend, vooral het tweede deel maakte diepe indruk. Veel affiniteit toonde zij met de Suite Bergmasque en twee Préludes van Debussy. Glashelder scheen de volle maan in de romantische Clair de Lune, verstild en fijnzinnig voorgedragen. Spannend ruiste de wind over de vlakte en knetterend stak zij in Feux ’ artifice een spectaculair vuurwerk af, dat gelukkig niet verboden was.

Ze begon haar optreden met een boeiende verhaaltrant in enkele werkjes van Sibelius, mooi van sfeer, men leek de eeuwig zingende bossen te kunnen ontwaren.

Verdiepen in studie

Ivanova heeft het moeilijk in coronatijd: ,,Ik leef van dag tot dag, want je weet nooit wat er gebeurt, ook met de reisbeperkingen. Ik probeer mij zoveel mogelijk te verdiepen in studie. Met violiste Merel Vercammen heb ik een cd opgenomen, we werken nu onder meer aan Beethovens Kreuzersonate.”

Met de muziek van Liszt zegt ze de meeste verbintenis te hebben: ,,Met zijn virtuositeit durf ik op het podium het meest, dan ben ik heel vrij. Verder ben ik mijn weg aan het zoeken, veel componisten vind ik nog moeilijk.” En Debussy? Ik hoorde Clair de Lune zelden zo verstild spelen. Ze straalt met dat compliment: ,,Wat leuk te horen, de Suite Bergamasque was een première! Weet je, ik heb zoveel plezier in het spelen daarvan.”

Die echte speelvreugde was in elke frase die ze vertolkte voelbaar en haar fantasievolle verhaaltrant kwam uit het hart. Een veelbelovende musicienne kortom, die zich nog stevig aan het ontwikkelen is.

Wie: Pianiste Dina Ivanova. Waar: Kasteel Geldrop. Wanneer: Zondag 13 december 2020.