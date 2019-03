‘Ja daar is Romário...’ Anekdotes komen op nu de PSV-legende terug is in Eindhoven

EINDHOVEN - Appelmoes lust hij nog steeds niet, een beetje zingen kan hij wel. Romário de Souza Faria zet zelf in het PSV-stadion zijn eigen liedje in en iedereen zingt mee. ‘Ja, daar is Romário, uit Rio de Janeiro...’

Ja, er was veel gedoe in zijn PSV-jaren. Of hij was te laat op een training, of hij was te laat terug van een tripje naar Brazilië. En soms gebeurde er op de heenreis van Nederland naar Rio een wonder. ,,Dan stapte ik hier in een rolstoel het vliegtuig in en kwam ik er in Rio rennend uit.”

Romário de Souza Faria (53) begint er zelf over. ,,In mijn Eindhovense jaren maakte ik niet alleen veel goals, er waren ook veel problemen”, zegt hij met een glimlach. Maar ook:,,In Eindhoven ben ik prof geworden. Mijn vier jaar bij PSV openden voor mij de deur naar Europees voetbal."

Kouder

Romário is in Eindhoven op uitnodiging van PSV-sponsor Energie Direct en vertelt in het PSV-stadion over zijn jaren in Eindhoven en zijn leven in Brazilië. In Eindhoven is veel veranderd, valt hem op. De stad is groter geworden, er is een mooier stadion en ook het klimaat is niet hetzelfde gebleven. ,,Het was vroeger veel en veel kouder.”

In Brazilië is de voetballer van weleer politicus geworden. Hij heeft een zetel in de Braziliaanse senaat. Het bepaalt een groot deel van zijn leven. Romário zegt achter Jair Bolsonaro te staan, de nieuwe president van Brazilië die zichzelf de Braziliaanse Trump noemt.

Voetvolley

Minstens twee dagen per week is Romário in hoofdstad Brasilia, om daarna snel het vliegtuig terug te pakken naar Rio. ,,Daar heb ik nog genoeg tijd om te voetballen, zeker één keer per week. En minstens één keer week speel ik voetvolley. Dat doe ik nog best goed voor mijn leeftijd", vertelt Romário vrijdagochtend met een grijns.

Vrijdagmiddag hangt er een opgetogen sfeertje in de sponsorruimte van het PSV-stadion. Het is zo'n dag waarop anekdotes loskomen. Over de jonge Braziliaan die in 1988 in Eindhoven was beland en ineens niet naar een training kon komen. Het had gevroren, de voorruit van zijn auto dicht en hij wist niet wat je dan moet doen. Of die keer dat hij bij S.V. Braakhuizen in Geldrop een sinaasappel hoog hield, rennend van de ene kant van het veld naar de andere.

Volledig scherm Toon Gerbrands ontvangt Romário bij PSV. © BSR Agency

In het PSV-stadion beantwoordt Romário vrijdagmiddag geselecteerde vragen van fans. Of hij nog steeds geen appelmoes lust? Nee. Met wie hij het beste kon stappen vroeger? Stan Valckx, zegt hij. En Twan Scheepers dan? Die was ook goed, in het veld en ernaast. Dat treft, want Scheepers is er ook, en komt naar het podium waarop Romário heeft postgevat. ‘Ha jongen", zegt de Braziliaan. Volgt een omhelzing.

Meezingen