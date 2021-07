Ja, het kan nog erger op de woningmarkt. Niet alleen in Eindhoven maar ook op de dorpen

VIDEO Bever met jongen in de Dommel bedreigt plan voor woontoren bij station Eindhoven

7 juli EINDHOVEN - Een bever met twee kleintjes knaagt aan de rand van het water aan wat lekkere verse takken. Het tafereel is te zien in een filmpje, gemaakt bij de Dommel aan de Stationsweg in Eindhoven. Tegenstanders van de hoogbouwplannen daar zien in de poedelende waterdieren hét argument om de woontoren uit project EDGE te laten 'inbinden en inschikken’.