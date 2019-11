Ja-woord op je oude school: bijzondere bruiloft op Van Maerlantlyceum

Duurzame Huizen Route in Eindhoven: ‘Dank je, zo leer ik ook weer iets’

2 november EINDHOVEN - Of het nu gaat om spouwmuurisolatie, HR++ glas, zonnepanelen, balansventilatie of een volledig energieneutraal huis, steeds meer mensen investeren in een duurzaam woonhuis. Elk jaar doet een aantal van hen op twee zaterdagen de voordeur open tijdens de Duurzame Huizen Route om belangstellenden in hun ervaringen te laten delen. Dit jaar doen ruim 130 gemeenten mee. Het ED mocht op de eerste dag bij twee huizen meekijken. De volgende keer is op zaterdag 9 november.