Jaar cel voor Syriër die mensen Nederland binnensmokkelde via Eindhoven Airport

De marechaussee pakte hem in juli op in Eindhoven Airport na tips vanuit Griekenland. Op paspoorten van zijn eigen gezin had hij een (andere) Syrische vrouw bij zich en een Afghaans jongetje. De man erkende zijn fout, maar het was echt voor de eerste keer, zei hij, en omdat hij zo’n medelijden had. Dat gelooft de rechtbank niet, uit vluchtgegevens bleek hij al vaker naar Eindhoven te zij gekomen in gezelschap van ‘zijn vrouw’.