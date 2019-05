Jaar cel voor verslaafde die garage in Gemert in brand stak: ‘Levensgevaarlijk voor aanwezige bewoners’

De man uit Eindhoven sprenkelde die dag benzine in Gemertse garage en stak dit vervolgens aan . Er ontstond een ontploffing en de garage vloog in brand. Omdat de bewoner de knal hoorde kon hij zijn auto nog wegrijden. Hij voorkwam echter niet dat het voertuig in brand vloog. Gealarmeerde brandweerlieden voorkwamen dat het vuur van de garage oversloeg naar de woning.

Grote ravage

,,Ik zat gewoon naar de Giro-overwinning van Tom Dumoulin te kijken, toen ik benzine rook”, vertelde Peter Roording twee jaar geleden tegen deze krant. ,,Ik was nog in een overwinningsroes toen ik door de schuifpui naar achteren liep. Daar hoorde ik ineens een doffe dreun, en, heel vreemd, ook hulpgeroep. En dat terwijl er niemand van ons in de garage was. Er was een onbekende in mijn garage. Meteen schoten er ook grote vlammen naar buiten. En het volgende wat ik zag was een man die uit de garage kwam rennen, brandend. Een bizarre brand, zo op een klaarlichte zaterdagmiddag.”