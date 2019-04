'Jaar respijt voor autismeproject'

Video + Update Man (54) overleden na schietpar­tij in Eindhoven, was volgens buurt op bezoek bij moeder

11:13 EINDHOVEN - Op de Beukenlaan in Eindhoven is vrijdag op klaarlichte dag iemand neergeschoten. Het slachtoffer, een 54-jarige man, overleed later in de ochtend aan zijn verwondingen. Buurtbewoners weten om wie het gaat en zeggen afzonderlijk van elkaar dat hij op bezoek was bij zijn moeder.