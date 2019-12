Jaar vertraging voor nieuwbouw Huygens Lyceum Eindhoven door vleermuizen

De sloop van het oude gebouw van het Huygens kan daardoor pas eind 2020 afgerond worden. Daarna moet er nog anderhalf jaar gebouwd worden, zodat de nieuwbouw op zijn vroegst in mei 2022 klaar is. Omdat de middelbare school dán pas uit de tijdelijke huisvesting aan de Von Flotowlaan gaat, heeft dit ook gevolgen voor het Van Maerlant Lyceum.



Die school moet na het Huygens in de Von Flotowlaan trekken, tijdens de verbouwing en nieuwbouw van het eigen monumentale gebouw aan de Van Maerlantlaan. Rector Emmeken van der Heijden houdt voorlopig vast aan start bouw halverwege 2021. ,,We hebben de gemeente gevraagd een oplossing te zoeken. Wellicht zijn er nog andere schoolgebouwen waarvan we gebruik kunnen maken.”