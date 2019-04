Jaarcijfers bibliotheek Eindhoven: ‘bieb is alive and kicking'

Video Euro Hockey League: Hockey­feest met dure tickets bij Oran­je-Rood in Eindhoven

10:34 EINDHOVEN - De Europese hockey-elite is neergestreken bij Oranje-Rood in Eindhoven. De beste zestien clubs van Europa (alleen mannen) strijden zes dagen lang om de Euro Hockey League. Wie er bij wil zijn, moet wel diep in de buidel tasten.