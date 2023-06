Jaarmarkt Genderdal, na drie jaar weer als vanouds op vaderdag

Karel Kremers is er gedoopt en zal er waarschijn­lijk ook dood gaan: de Antonius­kerk wordt straks zijn thuis

EINDHOVEN - Hij is er gedoopt, deed er zijn communie en gaat er nu wonen. Karel Kremers (74) is een van de toekomstige bewoners die nog dit jaar een appartement betrekken in de voormalige Antoniuskerk in Valkenswaard. ,,En uiteindelijk ga ik er waarschijnlijk ook dood, dan is de cirkel mooi rond.”