Jacht op ‘Bolle Willem’ die er na proefritje met unieke oldtimer vandoor ging

De oldtimer was onderdeel voor onderdeel opnieuw opgebouwd tot een exacte replica van de befaamde rally-auto uit 1972. Veertien jaar werk had een hobbyklusser erin gestopt voordat het pareltje terechtkwam in een Valkenswaardse showroom. Het zegt iets over hoe uitzonderlijk de witte Ford Escort MK1 is. En ook waarom de Limburgse autohandelaar Willem S. er waarschijnlijk zijn oog op liet vallen.



Want in de showroom in Valkenswaard is de oude rallywagen met een taxatiewaarde van dik 50.000 euro niet meer te bewonderen. „Hij kwam eigenlijk voor een andere auto, een Mercedes, en ondertekende zelfs een koopcontract. Toen zei hij dat hij ook wel een koper wist voor die Escort”, vertelt de eigenaar, die niet met zijn naam in de krant wil. „Hij vroeg of hij de auto mocht uitproberen en wilde hem ook laten zien aan de potentiële koper. Hij liet een kopietje van zijn rijbewijs achter.”



Maar een paar dagen later komt ‘Bolle Willem’ niet opdagen om de Mercedes af te rekenen, of om de Escort terug te brengen. De eigenaar voelt meteen aan hoe laat het is en doet nog dezelfde week aangifte. „Ik heb hem nog wel een paar keer gesproken. Hij reeg de smoesjes aan elkaar. Dan lag hij in het ene ziekenhuis omdat hij van de trailer was gevallen en een week later had hij het weer aan zijn hart.”



Na de smoesjes volgen de bedreigingen. Het is de belangrijkste reden waarom de eigenaar niet met naam in de krant wil: „Hij zou mijn kop eraf rukken, een motorbende op me afsturen en mijn zaak in de fik zetten.”