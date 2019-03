Jacht op de auto is in Eindhoven geopend

Iedereen is zichzelf bij 3 Uurkes Vurraf

1 maart EINDHOVEN - ‘Er is geen aangenamer val dan een carnaval’, dichtte Toon Hermans ooit. Hij stelde dat mensen met carnaval echt zichzelf waren. Wie een blik in de kolkende zaal bij 3 Uurkes Vurraf in Hotel Cocagne in Eindhoven wierp, moest hem gelijk geven.