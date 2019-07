Jacht op rondreizende Oost-Europese roversbendes geopend

Jong PSV met voormalig speler uit opleiding van FC Barcelona op trainings­kamp

11 juli Jong PSV is van 10 tot 16 juli op trainingskamp in Noordwijk. De ploeg van trainer Peter Uneken bereidt zich voor op de competitiestart over een maand. Op maandag 12 augustus trapt Jong PSV in Eindhoven af tegen FC Den Bosch en via de oefenstage en enkele vriendschappelijke duels prepareert Jong PSV zich voor wat komen gaat.