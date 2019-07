Jack S. (49) uit Eindhoven, doelwit van wraakvader Mario H., krijgt in hoger beroep celstraf en tbs met voorwaarden

EINDHOVEN - De 49-jarige Jack S. uit Eindhoven moet zestien maanden de cel in en krijgt opnieuw tbs, ditmaal met voorwaarden. Het gerechtshof in Den Bosch heeft S. schuldig bevonden aan belaging en bedreiging van jonge meisjes en zijn ex-vriendin, ontucht en het bezit van kinderporno.

De rechtbank legde S. eerder veertien maanden celstraf op. De Eindhovenaar stond onder meer terecht voor de verleidingspoging van de dochter van Helmonder Mario H., die vervolgens wraak nam en door het hof werd veroordeeld voor poging tot doodslag. S. had daarvoor op internet een afspraakje gemaakt met het 15-jarige meisje uit Asten, dat chocolade en bloemen in de (besloten) achtertuin vond.

In 2016 plaatste S. foto’s en teksten van de 13-jarige dochter van zijn ex-vriendin op sekswebsites en deed hij voorkomen alsof het meisje zich aanbood voor seksuele handelingen. Ook nam hij sociale media-accounts van het slachtoffer over, omdat hij boos was op de moeder van het meisje. Zij had haar relatie met S. verbroken. Een jaar later bedreigde de Eindhovenaar zijn ex-vriendin met dreigende teksten en een foto van een meisje met een schotwond in het hoofd.

Kinderporno

Verder had S. drieduizend foto's met kinderporno in bezit en vindt het Hof, in tegenstelling tot de rechtbank, ontucht met een ander 13-jarige meisje ook bewezen. S. deed zich op sociale media voor als 17-jarige jongen en overtuigde het slachtoffer naaktfoto's van zichzelf naar hem te sturen.