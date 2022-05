Jacobien (90) straalt als ze met muziek bezig is en helemaal achter het drumstel

PS­V-directeur John de Jong zet zijn kaarten deze zomer op Cody Gakpo, Ibrahim Sangaré én Luuk de Jong

Technisch directeur John de Jong van PSV heeft maandag een uitgebreide update gegeven over de transferperiode die PSV te wachten staat. De voetbalbaas van de Eindhovense club probeert de huidige steunpilaren Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré binnen te houden en is hoopvol gestemd. ,,Er is een reële kans dat het lukt, denk ik.”

23 mei