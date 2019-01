Jacques van de Mortel uit Eindhoven is radeloos: ‘Uit de put en weer terug geduwd’

Van getrouwd, een eigen huis en een baan, naar slapen in je auto op een verlaten parkeerplaats. Het overkwam Van de Mortel destijds in krap een jaar tijd. In de crisis raakte hij zijn baan als magazijnmedewerker kwijt en door de spanningen klapte ook zijn huwelijk. Met alleen een ww-uitkering was hij voor de bank een te groot risico en dus moest hij zijn koophuis in Eindhoven verkopen. ,,Ik ging voor de sleuteloverdracht naar de notaris en toen ik weer buiten stond was ik dakloos."