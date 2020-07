Jagende vossen probleem in Acht: ‘Je verwenst ze wel als je je kippen dood ziet liggen’

VideoEINDHOVEN - Vossen zijn al een paar jaar een terugkerend probleem in het Eindhovense kerkdorp Acht. Vooral in de zomermaanden als de vossen jongen krijgen. De roofdieren struinen de tuinen af naar voedsel en veel kippen moeten eraan geloven.

In De Dierenweide in Acht liggen de dode kingduiven in de wei, sommige aangevreten, anderen zonder kop. Een aantal kippen moest er ook aan geloven. Bij Martijn van Vroenhoven zijn er al een stuk of twaalf kippen gesneuveld ... voor de zoveelste keer.

Het vossenprobleem speelt nu een paar jaar, maar wat kan eraan gedaan worden? Tot nu toe helpt niet veel. “Want niks is zo slim als een vos en ze zijn niet bang”, zegt Van Vroenhoven. “Rondom de ren heb ik drie meter hoog gaas geplaatst en dat heeft niet geholpen want hij is toch binnen gekomen. Al zitten de kippen in de boom. De vos wacht rustig af en slaat toe zodra de kippen afdalen.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images

Overleg met de gemeente

Bij De Dierenweide gaan ze de kippen ophokken. “Gegarandeerd dat hij weer terugkomt. Rond de schemering gaat alles naar binnen en sluit ik af”, zegt Cees Bastiaansen, één van de beheerders van De Dierenweide. Bastiaansen gaat overleggen met de gemeente of er meer tegen te doen is.

Op de nachtcamera van De Dierenweide is goed te zien hoe de vos toegang zoekt tot de wei. Er is zelfs vastgelegd hoe hij achter een eend of kalkoenhen aanrent. “’s Morgens ga ik zo snel mogelijk de restanten opruimen zodat de kleine kinderen het niet hoeven te zien”, zegt Bastiaansen. “Het is geen fraai gezicht en super frustrerend als je dit aantreft.”

Hond aangevallen

“Je verwenst de vos wel als je je kippen dood ziet liggen”, zegt Van Vroenhoven. “Het is een dilemma: geef ik de kippen de ruimte ja of nee? Het liefst laat ik ze scharrelen, maar er zit niks anders op dan opsluiten en ook van boven het hok afsluiten.”

Jan Brands uit Acht ziet de vossen geregeld lopen. “Op straat heb ik twee oudjes met zes jonkies zien lopen en laatst nog een met drie kleintjes”, vertelt Brands. “Ze komen in de tuin om de appels en peren op te eten. Ons hondje is zelfs een keer aangevallen door een vos, maar hij kon zich goed verweren.”

Volgens Brands worden aan de andere kant van het spoor (buiten Acht) de vossen afgeschoten. De vos is lang beschermd geweest, maar nu is er toestemming gegeven. Brands: “Het is een ontzettend mooi beestje, maar hij moet een beetje in de hand gehouden worden. Het evenwicht is weg.”

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/iStockphoto