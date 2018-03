Jake van Kruijsdijk (Forum040) krabbelt terug en wil misschien toch in raad Eindhoven

,,Of ik mijn zetel in ga nemen of niet? Ik ga daar nu geen antwoord op geven. Ik wil me daar nu niets over laten ontlokken. Ik heb eerder een statement uitgebracht, daar blijf ik bij", zegt Van Kruijsdijk zondagavond. Van Kruijsdijk had 6 maart bekend gemaakt dat hij zich terugtrekt als lijsttrekker van Forum040, nadat het ED bekend maakte dat hij tweemaal is veroordeeld voor mishandeling en stalking van twee exen, en dat hij nog in zijn proeftijd zit van zijn laatste veroordeling. Als het ED hem voorhoudt dat iedereen de verklaring van toen gelijk stelde aan het niet innemen van zijn zetel, blijkt dat Van Kruijsdijk dit anders ziet.

De nummer twee op de lijst van Forum040, Rinie van Gastel, bevestigde zaterdag desgevraagd nog tegenover het ED dat dit de afspraak was. ,,Als Forum040 voldoende stemmen haalt voor een zetel, dan staat Van Kruijsdijk die af aan mij." Als het ED Van Kruijsdijk voorhoudt dat hij dus iets anders zegt dan Van Gastel, antwoordt Van Kruijsdijk: ,,Tja, dat kan jij zeggen, dat hij dat zegt."

Als het ED Van Gastel vervolgens nog eens belt, reageert die als volgt: ,,Ik heb gezegd dat dat de afspraak was, omdat Van Kruijsdijk dat tien dagen geleden zelf tegen me heeft gezegd. Als hij daar nu van terugkomt, dan is dat zo. Als hij zijn zetel inneemt, dan kan ik daar niets aan doen. Ik denk dat niemand er blij van wordt. Ik wil de partij niet zwart maken, ik wil graag in de raad. Maar een ding staat voor mij vast: als Forum040 twee of meer zetels haalt, dan ga ik niet met hem in één fractie zitten."

Afgelopen week vroegen veel partijen zich af of Van Kruijsdijk van gedachten is veranderd, omdat hij weer opdook als toehoorder bij politieke debatten. Bij het debat over coffeeshops van donderdagavond stond hij zij aan zij met Marcel van Bussel, bestuurslid van Forum040 en de grote man achter de partij.