Jan (89) wacht tevergeefs op het mobiele stembureau; ‘Ik was des duivels’

Stemmers klagen steen en been over stembureau in Eindhoven: 'Het is hier een grote chaos’

15 maart EINDHOVEN - Het feest der democratie, worden de verkiezingen wel eens genoemd. Bij het stembureau aan de Kaakstraat in Eindhoven was de stemming maandag allesbehalve feestelijk want er werd aan de lopende band geklaagd over de locatie. Onvindbaar en met de uitstraling van een vuilstort.