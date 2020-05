Restau­rants van Vapiano failliet: ‘Ontzettend zonde’, maar nog onduide­lijk­heid over vestiging Eindhoven

17:37 De Nederlandse restaurants van pizza- en pastaketen Vapiano zijn failliet. De rechtbank Gelderland sprak het faillissement uit over VAP Nederland. Het bedrijf heeft elf vestigingen, waaronder één in Eindhoven en één in Tilburg.