Jan de Bont en Ernst Jansz blikken terug op Kralingen: film Stamping Ground dit weekend te zien

Eén magisch moment van het Holland Pop Festival zal hij nooit van zijn leven vergeten, zegt Jan de Bont (76). En niemand trouwens van de duizenden andere getuigen op het roemruchte festival in het Kralingse Bos in Rotterdam in 1970, denkt hij. ,,Pink Floyd was de laatste band van die dag, en speelde tot de zon opkwam. Hun laatste song duurde zeker vijftien minuten. Een bijna kosmische ervaring waarbij natuur, muziek en mens perfect samenvielen.” Maar eigenlijk was heel Holland Pop Festival onvergetelijk, zegt hij. ,,Er veranderde veel in die tijd. De hippies dwongen zoveel vrijheden af. Het publiek was compleet ‘in sync’ met elkaar en met de muzikanten. Het festival was uniek voor Europa en na Woodstock een van de eerste grote popfestivals van de wereld. Zoiets maak je maar één keer mee in je leven.”



Er kwamen veel meer mensen dan verwacht, zo’n 100.000. Een groot deel kwam gratis binnen door over de hekken te klimmen. ,,Het was in feite één grote puinhoop, maar ook het bewijs dat heel veel mensen bij elkaar ook heel goed samen kunnen leven”, zegt collega-cameraman Theo van de Sande (73).