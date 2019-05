Jan Mengelers neemt afscheid als voorzitter van de TU Eindhoven: ‘Techniek is weer sexy geworden’

Amateurvoetbal LIVE | Gemert ziet Halsteren langszij komen in topper, Deurne op voorsprong in Heeze

15:17 ,,De verliezer is uitgeschakeld voor de titel”, stelde Gemert-hoofdtrainer Reinald Boeren eerder deze week. Zijn ploeg, de huidige nummer twee van de Hoofdklasse B, neemt het vanmiddag in eigen huis op tegen nummer vijf Halsteren. Hoewel de Halsternaren drie plekken lager staan, is het verschil in punten slechts twee. Verder kunnen de amateurs van FC Eindhoven kampioen worden in de tweede klasse F, al moet dan wel alles meezitten. Mis niets in ons liveblog.