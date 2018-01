Jan Mengelers van TU Eindhoven: Werkdruk onder universiteitspersoneel zorgelijk

De werkdruk bij het personeel van alle Nederlandse universiteiten is een heel zorgelijke ontwikkeling, vindt Jan Mengelers van het College van Bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij wil daar in 2018 'iets tastbaars' aan gaan doen. Welke maatregelen hij wil nemen blijft onduidelijk.

Hoofdreden voor het eisen van snelle maatregelen is dat zo'n 7 van de 10 medewerkers de werkdruk op de universiteiten ervaart als hoog tot zeer hoog. ,,De opdrijvende werking van steeds meer, meer, meer met steeds minder, minder is de hoofdoorzaak van alom aanwezige werkdruk in de samenleving", zegt de voorzitter van het College van Bestuur. ,,Hier iets aan doen vergt van iedereen een bijdrage. We zullen in 2018 proberen aan die hoge werkdruk iets tastbaars te doen. Ik kom daar later nog op terug."