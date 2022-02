Jan stuukte een muurtje en scoorde een carnavalshit als beloning: 45 optredens in vijf dagen

BEST - Zo sta je in Best een muurtje te stuken en zo heb je dé carnavalshit van het jaar te pakken. Het overkwam Jan Biggel uit Liempde. Komende carnaval staat hij met ‘Ons moeder zeej nog’ geboekt voor maar liefst 45 optredens in de hele regio. ‘Als je mij dit twee jaar geleden had voorspeld, had ik je keihard uitgelachen.’