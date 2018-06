Jan van der Meer: Tijd voor de volgende stap in Eindhoven

De tijd is er rijp voor, daar is Jan van der Meer volledig van overtuigd. In zijn acht jaar als wethouder in Nijmegen moest hij vaak nog vechten tegen de bierkaai. Maar die periode is voorbij. ,,Het besef is alom ingedaald dat we nu serieus werk moeten gaan maken van duurzaamheid. Het is echt één minuut voor twaalf. Niet alleen links gelooft daar nog in, alle partijen zijn overtuigd van de noodzaak daartoe van "

Hij komt oorspronkelijk uit Mill, verhuisde na de middelbare school naar Amsterdam, raakte verslingerd aan de politiek, werd gegrepen door het milieu, kwam en passant uit de kast, besloot alsnog aan de universiteit te gaan studeren en wel in Nijmegen, bleef vervolgens in die stad hangen, werd raadslid voor de Groenen, later voor GroenLinks en uiteindelijk acht jaar - tot in 2014 - wethouder was voor zijn partij.

Adrenaline

En sinds een paar weken wethouder is hij nu in Eindhoven. ,,Of dat wennen is? Een beetje wel, ja. Want ik ken de stad natuurlijk nog niet zo goed. Maar wethouder zijn, dat ben ik wel gewend. Toen ik in Nijmegen pas wethouder was, kwam ik elke avond stuiterend van de adrenaline thuis. Dat is nu wel anders. Maar ik vind het nog wel heel enerverend, hoor. Er komt wel veel tegelijk op je af."

De 53-jarige Van der Meer heeft bewust gekozen voor de wethouderspost in Eindhoven, nadat hij de afgelopen jaren werkzaam als 'warmteregisseur' in de regio Arnhem en Amsterdam. Na de verkiezingswinst in maart van dit jaar was er sprake van een ware run op ervaren wethouders van GroenLinks-huize. Er werd van alle kanten aan iedereen getrokken.

,,Eindhoven is stad van vernieuwing en innovatie. Dat maakt het werk hier interessant en uitdagend", verklaart hij zijn stap. Maar er is hier wel nog heel veel te doen, stelt hij vast. ,,Je kunt wel allerhande innovatieve plannen voor de toekomst ontwikkelen, zoals hier volop gebeurt. Maar je zult ook oplossingen moeten hebben voor de problemen van vandaag. Op dat gebied laat deze stad het nog een beetje te veel afweten."

Anekdotes

Hij praat makkelijk en formuleert vlot, Van der Meer. Tijdens het gesprek op het zonovergoten terras van Usine, aan de voet van de Lichttoren, komt hij ook regelmatig met anekdotes op de proppen, die steevast afgesloten worden met een aanstekelijke bulderlach.

Een voorbeeld van zo'n anekdote? Eentje dan, die over zijn Nijmeegse bijnaam: Jannetje Plannetje, omdat hij als kersvers wethouder werkelijk overliep van de ideeën. ,,Dat was wel een beetje terecht hoor, die bijnaam. Inmiddels heb ik geleerd beter te doseren, en met te focussen op een paar hoofddoelen Je kunt niet alles tegelijk doen. Wat ik niet kwijt raak en ook niet kwijt wil, is wat ik mijn zendingsdrift noem. Ik ben er echt van overtuigd dat we alles uit de kast moet trekken om het milieu te redden voor de generaties na ons"

De komende periode kunnen de Eindhovenaren allerhande plannen en voorstellen van hem verwachten om de stad duurzaam te maken. Hij heeft - hoe kan het anders - al ideeën te over. ,,Elektrisch rijden in het centrum van de stad, groene daken, zonnepanelen, aardgasvrij bouwen, bestaande woningen die op termijn van het aardgasnet afgekoppeld worden. Het komt allemaal voorbij, binnenkort."

Complicatie daarbij wel is dat Eindhoven voorlopig maar weinig geld te besteden heeft, vanwege alle financiële malheur. ,,Dat is inderdaad een beperkende factor. We zullen daarom creatief moeten zijn. Dat betekent volop samenwerken met andere partners in de stad, en op zoek gaan naar alle mogelijke vormen van subsidie."