Janssen-Kerres trekt in pand bankroete Citroën-dealer Dereumaux in Waalre

Uit de slangen die in het pand slim in de muren zitten weggewerkt, komt weldra weer olie, lucht en antivries. Want het voormalige autobedrijf aan de Onze Lieve Vrouwedijk in Waalre wordt na tweeënhalf jaar leegstand binnenkort weer in gebruik genomen. Janssen-Kerres, dealer van Renault, Dacia, Nissan, Kia, Citroën en Peugeot, trekt over een paar weken in het pand.