Japans restaurant Ikigai in Philips Stadion eindelijk echt open

EINDHOVEN - De verbouwing heeft vier maanden langer geduurd dan gepland, maar vanaf vrijdag is het nieuwe Japanse restaurant Ikigai in het Philips Stadion dan toch echt open voor het publiek. Liefhebbers van de Japanse keuken kunnen voortaan vijf dagen per week terecht in deze tweede vestiging van Oriental Green House in de stad.

Tegenvallende levertijden van bouwmaterialen en interieur, bouwvakkers met te volle agenda’s, kortom een heleboel tegenslagen waren de oorzaak van uitstel van de definitieve opening van Ikigai. Eigenlijk hebben directeur Simon de Wit en zijn team van familiebedrijf Oriental Green House & Ikigai hun plannen van meet af aan steeds moeten bijstellen.

Eigen identiteit

Dat zat ’m niet in het concept dat ze voor Ikigai hadden bedacht, want dat het nieuwe restaurant zich zou richten op de traditionele Japanse keuken, was van meet af aan duidelijk. En dat daar een eigen identiteit bij hoorde, was ook klip en klaar. Tot 1 juli vorig jaar was op de vierde verdieping in het stadion immers De Blauwe Lotus gevestigd, tientallen jaren een culinair begrip bij velen.

Competitie voor de deur

De Wit: ,,Eigenlijk wilden we afgelopen zomer de verbouwing realiseren, maar tegen de tijd dat we de sleutel kregen, stond de competitie al voor de deur. Terwijl we natuurlijk wel de gasten van PSV die eerder bij De Blauwe Lotus kwamen, wilden behouden.”

Kunst- en vliegwerk

Dat is met veel kunst- en vliegwerk gelukt. De afgelopen maanden was het steeds weer twee weken slopen en verbouwen, om vervolgens de boel snel weer op te ruimen, te poetsen en te koken voor de gasten die de thuiswedstrijden van PSV bezochten. De Wit: ,,Elke keer weer die race tegen de klok was spannend, maar we wisten waar we het voor deden. En kunnen we vanaf vrijdag onze gasten vijf dagen per week culinair verwennen, met uitzicht op de grasmat van PSV. Voorlopig doen we dat alleen 's avonds, maar het is wel de bedoeling dat we nog dit voorjaar ook lunches gaan aanbieden.”