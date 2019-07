Jarenlange cel voor Eindhovense overvallers

Video Stratum­seind loopt niet warm voor finale WK-vrou­wen

9:27 EINDHOVEN - Waar je op het Stratumseind tijdens de WK-finale van 2010 in Zuid-Afrika tussen de mannen van Nederland en Spanje over de hoofden kon lopen, was het tijdens de eerste WK-finale van de Nederlandse vrouwen in Lyon in Frankrijk tegen Amerika relatief rustig.