Jarige Belg (56) beleeft alle emoties tijdens knotsgekke wedstrijd PSV en wordt internetsensatie

EINDHOVEN – Zijn gouden feesthoedje zat al even niet meer op zijn hoofd. Wat een rotverjaardag, dacht Dick Bruynen (56) toen AZ gisteren leek af te stevenen op een zege op 'zijn' PSV. Maar in slechts vier minuten gebeurde het onvoorstelbare en beleefde Dick alsnog een van de mooiste verjaardagen uit zijn leven. En – als klap op de vuurpijl - werd de Belg ook nog eens een internetsensatie. ,,Ik wist gewoon niet wat ik meemaakte.”

Dick had werkelijk geen idee. Bijna de hele wedstrijd werden hij en zijn beste vriend door een cameraploeg van Fox Sports gefilmd. Te zien is hoe de twee, met feesthoedjes op hun hoofd, in spanning de wedstrijd aan het volgen zijn.

In het volgende moment is er van hun feestvreugde weinig over. We zien twee supporters die met het hoofd schudden en de minuten lijken af te tellen. ,,We hadden er geen vertrouwen meer in”, erkent Dick in alle eerlijkheid. ,,Ze stonden met nog een kwartier te gaan op een 2-0 achterstand. Dan houd je niet meer rekening met een overwinning.”

'Wat een kick!'

Maar dan gebeurt het onmogelijke: PSV veert op en zorgt in slechts vier minuten tijd voor een ongelofelijke comeback. Op dat moment staat de camera nog steeds op de kameraden gericht. Ze zijn door het dolle heen, bij Dick gaat zelfs het shirt uit.

,,Ik werd van alle kanten in mijn nek gesprongen”, zegt Dick, nog amper bekomen van de wedstrijd. ,,Het gevoel bij het laatste doelpunt, dat is niet te omschrijven. Wat een ontlading! Wat een kick! Het was echt ongelofelijk.”

'Het was mooi weer'

Dick heeft al ruim twintig jaar een seizoenskaart van PSV. Dit seizoen heeft hij nog maar één wedstrijd van de Eindhovenaren gemist. ,,Er is geen enkele club in België die mij zo veel doet als PSV. Ik kom hier echt heel graag, ik ben zelfs getrouwd in Eindhoven. Echt een prachtige stad.”

Voor Dick, die net over de grens in Lommel woont, is PSV niet zomaar een club. ,,Het is een gevoel. En ja, als je dan zo blij voor je club bent, dan gaat het shirt uit. Het was toevallig ook heel mooi weer”, lacht hij.

In de gloria

Terug naar huis was het één groot feest in de bus. ,,Er werd zelfs voor mij gezongen. Zo werd het toch nog een verjaardag om niet snel te vergeten.” Op Facebook heeft FOX Sports een korte samenvatting gemaakt waarop alle emoties die Dick voelde in de wedstrijd in een paar seconden voorbijkomen. De video is massaal bekeken en wordt nog steeds door veel mensen gedeeld.