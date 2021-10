Jarige Effenaar na halve eeuw nog lang niet uitgebloeid

PS­V-wat­cher Elfrink denkt dat het voor PSV nu lastig wordt om in de Europa League te overwinte­ren

22 oktober Voor PSV wordt het lastig om in de Europa League nog te overwinteren, denkt PSV-watcher Rik Elfrink van het ED. Door de nederlaag tegen AS Monaco is het perspectief een stuk troebeler geworden, ook omdat Real Sociadad bij Sturm Graz won. ,,De opdracht is met onder meer twee uitwedstrijden tegen AS Monaco en Real Sociedad allesbehalve makkelijk”, zegt Elfrink.