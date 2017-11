Jarige Heuvel in Eindhoven kijkt in de toekomst

Zo presenteerde Gillian te Nijenhuis het pashokje anno 2042: de Magic Mirror. Een scherm ter grootte van een volwassen passpiegel met geïntegreerde camera. ,,Met enkele handbewegingen kun je kleren selecteren, kleur en maat kiezen en meteen zien hoe het staat”, legt hij uit. ,,Oftewel het pashokje van de toekomst.” De hemelsblauwe, te krappe pullover die het apparaat me vervolgens probeert aan te smeren, staat me als een vlag op een modderrschuit. Als bewijs daarvoor krijg ik een foto die de Magic Mirror van me heeft gemaakt.

Magic Floor

Iets verderop, weer tovenarij: de Magic Floor. Een op de grond geprojecteerd speelveldje van 3 bij 4 meter. Kinderen kunnen er voetballen, tegen ballonnen trappen, blokjes stapelen of vissen vangen. Allemaal digitaal. Een garantie tegen zich vervelende kinderen tijdens het winkelen in 2042?

Een pannekoekenrestaurant zullen we in 2042 ook niet (meer) tegen komen in het jarige winkelcentrum. Een 3D-printer heeft alle taken overgenomen. Met enkele drukken op een knop ‘bakt’ een 3D-printer de pannenkoek naar keuze. Het is maar een kleine greep uit hoe winkelen er over 25 jaar uit kan zien. ,,Als er dan nog winkels zijn met alle webshops van tegenwoordig”, vraagt senior Toon Janssen zich af.