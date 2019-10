Jarige Ontdekfabriek in Eindhoven verbindt ‘handjes en hoofd’

Het is een drukte van belang in de Ontdekfabriek in Eindhoven, deze middag in de herfstvakantie. Kinderen zijn volop in de weer bij een van de vele hoeken met verschillende technische spellen. Een olifantje knutselen? Maar dan wel een die dadelijk met lucht uit de slurf een balletje hoog houdt, volgens de natuurkundige Wet van Bernouilli. Anderen halen oude apparaten uit elkaar om er iets nieuws mee te maken. Misschien werkt het robotje straks wel met de motor van een cd-speler. En een grote groep kinderen knutselt bootjes waarbij ze gaatjes boren in ijslolliehoutjes, voor de mast. Het enthousiasme van de kinderen, allen in de basisschoolleeftijd, spat eraf. En dat is precies de bedoeling van de Ontdekfabriek, het initiatief van Hugo Vrijdag en Chris Voets dat deze maand tien jaar bestaat.



Vrijdag en Voets zijn jeugdvrienden, beiden geboren en getogen in Riethoven. Daar hebben ze samen nog hutten en carnavalswagens gebouwd. Vrijdag ontwikkelde zich tot de kunstenaar van de twee en houdt van verhalen vertellen. Voets is de meer praktisch ingestelde regelaar die zorgt dat de ‘wilde ideeën’ praktisch en betaalbaar uitgevoerd kunnen worden.