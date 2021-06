Jasmijn van den Hoogen en Hangmat winnen The Sound of Eindhoven

EINDHOVEN – Jasmijn van den Hoogen is de winnaar geworden van de verkiezing The Sound of Eindhoven. Haar compositie Doemedanieaan Man werd door de vakjury als beste bestempeld. De publieksprijs werd gewonnen door het trio Hangmat met Lichtjesroute . Beide winnaars komen later dit najaar op de A en B-kant van een heuse vinylplaat. Ook krijgen ze elk 1000 euro en mogen een professionele videoclip maken.

Jasmijn van den Hoogen (21) was aangenaam verrast met haar overwinning. “Ik ben nu wat overprikkeld, want ik had dit allemaal niet verwacht. Ik ben wel blij met de erkenning, want mijn liedje gaat tenslotte over de situatie waarin veel creatievelingen door deze coronacrisis zitten”. De winnares heeft zich in het productieproces laten begeleiden door haar beste vriend Joris Pennings. Zijn aandeel: “Ik heb de basslijn voor het nummer gemaakt en het uiteindelijke resultaat afgemixt.”

Eindhovense elementen

Het trio Hangmat, bestaand uit Pim Latour, Joost Prins en Paul Lichtveld, won de publieksprijs. “De vakjury kijkt doorgaans naar de kwaliteit, maar wij zijn gekozen door de mensen waar dit lied over gaat: Eindhoven en z’n Eindhovenaren”, zegt Pim Latour. Paul Lichtveld vult aan: “Het maken van een goeie tekst was best lastig. We hebben in onze tekst zoveel mogelijk Eindhovense elementen gebruikt, die ik zelf heb meegemaakt en die anderen wellicht ook herkennen. Dat is ook de basis van een goeie rap.”

Boost voor muziekscene

The Sound of Eindhoven is een initiatief van citymarketingorganisatie Eindhoven365, om de Eindhovense muziekscene in de coronacrisis een flinke boost te geven. En dat is gelukt. De acht finalisten kwamen voort uit meer dan 100 inzendingen, die Eindhoven365 de afgelopen maanden binnen kreeg. Composities, variërend van een solo-pianist tot een 14 koppen tellend studentenorkest. Uit de meer dan 100 inzendingen is een achttal finalisten geselecteerd: vijf gekozen door de vakjury, vijf gekozen dor de publieksjury. Opmerkelijk was dat er twee nummers zijn, die in beide top 5-lijstjes stond. Er hebben ruim 8000 Eindhovenaren gestemd in de publieksverkiezing.

Uitzending op internet

De finaleavond vond plaats in de kleine zaal van de Effenaar, door coronabeperkingen slechts in het bijzijn van alle finalisten en de juryleden. De avond werd live uitgezonden via internet. Naar die uitzending keken naar schatting enkele honderden mensen. De uitzending is nog terug te kijken via thesoundofeindhoven.nl.