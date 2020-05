Jasper (17) uit Eindhoven blijft thuis om anderen te helpen

Jasper is een van de jongeren uit een vaste groep vrienden, die graag in het park of bij de winkels samen buiten zijn. Hij heeft samen met zijn vriendin besloten om binnen te blijven. ,,Ik had al snel in de gaten dat het virus erger werd. Mijn vriendin en ik wilden elkaar blijven zien, maar er ook voor zorgen dat onze gezinnen veilig zijn. We hebben elkaar twee weken niet gezien of op afstand. Toen we wisten dat we het virus niet hadden zijn we weer bij elkaar gekomen.”



Vrienden van hem komen nog wel bij elkaar. Jasper houdt met hen contact via social media. ,,Ik heb tegen de groep gezegd dat het niet verstandig is om met vijftien man buiten te zijn.”