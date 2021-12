Jasper kreeg al boete van 150 euro voor skaten in Eindhovens winkelcentrum Piazza, petitie tegen skateverbod krijgt veel steun

Jongen (17) zwaarge­wond bij schietpar­tij in Eindhoven, ook anderen gewond: politie houdt zes verdachten aan

EINDHOVEN - Bij een schietpartij in de Locomotiefstraat in Eindhoven is donderdagavond een 17-jarige jongen uit Eindhoven zwaargewond geraakt. Later die nacht konden met behulp van een arrestatieteam meerdere verdachten worden aangehouden. Dat gebeurde opmerkelijk genoeg in dezelfde straat, waar de politie al een paar uur sporenonderzoek aan het doen was.

10:32