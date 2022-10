Jazz-gigant Archie Shepp gooide het roer om na opmerking van zijn moeder: ‘Speel je nog steeds die liedjes zonder melodie?’

met video Sanering bij Philips nog vóór kerst; ‘Van Houten snoeide om te groeien, Jakobs snoeit om te overleven’

EINDHOVEN - Net als Frans van Houten bij zijn aantreden, grijpt ook zijn opvolger Roy Jakobs direct in. Van Houten had er een paar maanden voor nodig, Jakobs negen dagen. Vakbonden maken zich zorgen over de snelheid waarmee reorganisatie wordt doorgevoerd. Wie zijn of haar baan kwijtraakt bij Philips, weet dat waarschijnlijk voor de kerst.

24 oktober