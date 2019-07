Jazzclub Fifth|NRE opent in Eindhoven: ‘Grote artiesten in een goede setting’

In restaurant The Main wordt de verlichting opgehangen met een hoogwerker, in zaal The Stage timmeren twee man aan het podium en in de The Bar wordt aan de biertanks op een verhoging gewerkt. ,,Leverancier Grolsch heeft speciaal voor Jazzclub Fifth|NRE staande tanks ontworpen, in de kleur van oud staal”, vertelt initiatiefnemer Hein van Stiphout.