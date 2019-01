Jazzclub op NRE-terrein in Eindhoven eindelijk in zicht

Weekend vol stomme films op Silent Film Festival in Pand P

11:17 EINDHOVEN - Op 11, 12 en 13 januari vindt de tweede editie van het Nederlands Silent Film Festival (NSFF) plaats in Pand P in Eindhoven. Gedurende drie dagen worden er acht programma's vertoond met klassieke 'stomme', of silent films uit het begin van de vorige eeuw. Alle films worden live muzikaal begeleid door (film)pianisten Daan van den Hurk (de Eindhovense initiator van het festival), Maud Nelissen en de Britse pianist Meg Morley.