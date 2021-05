Jazzgitarist Edo Righini nieuwe directeur Muziekgebouw Eindhoven

Hij speelde als gitarist samen met onder anderen Amy Winehouse en Dee Dee Bridgewater, is nu adjunct-directeur van Conservatorium van Amsterdam en neemt per 1 augustus het stokje over van Wim Vringer als algemeen directeur van Muziekgebouw Eindhoven (MGE).

De in Florence geboren Righini (48) is nu adjunct-directeur van het Conservatorium van Amsterdam en hoofd van de afdeling jazz en populaire muziek. Edo Righini geeft nu mede leiding aan het instituut waar hijzelf in 2003 afstudeerde en waarvoor hij in 2015 een online lesprogramma ontwikkelde dat nu ook op andere onderwijsinstellingen wordt gebruikt.

Pop- en jazzmuzikant

Righini begon zijn loopbaan als klassiek geschoold musicus en werd daarna een internationaal spelend pop- en jazzmuzikant die werkte met onder anderen Rick Margitza, Kim Thompson en Mike Mainieri.

Righini in een eerste reactie: ,,Grote ambities, creativiteit en innovatie zitten in het DNA van Eindhoven, een mooi samenspel om het Muziekgebouw nog sterker op de kaart te zetten, nationaal en internationaal. Ik kijk er naar uit om samen met alle collega’s een nog groter en diverser publiek te bereiken.”

Gepassioneerd ondernemer

Hans de Jong, voorzitter Raad van Commissarissen van MGE zegt heel erg blij te zijn met de komst van Righini naar Eindhoven: ,,Hij is een gepassioneerd cultureel ondernemer die zijn ervaring en expertise in zal zetten om de aantrekkelijkheid van het Muziekgebouw verder te verhogen. Wij zien in hem de juiste persoon om - samen met zakelijk directeur Marcia van den Wildenberg - als tweehoofdige leiding het MGE naar de volgende fase te leiden.”

Volledig scherm Muziekgebouw Eindhoven. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media