Je aandacht bij het verkeer houden, dat betekent ook niet even iets uit het dashboardkastje pakken

Voor Esther Landman is het heel herkenbaar. ,,Als ik wacht voor een rood licht nog even de lippen stiften.” Haar man Steven: ,,Of even omkijken naar de kinderen die achter in de auto zitten.” Samen met dochters Roos en Kyra hebben ze vrijdagochtend in winkelcentrum WoensXL geluisterd naar Victor van Leth. De gemeente huurde de entertainer in om met burgers in gesprek te gaan en hen bewust te maken hoe snel ze afgeleid raken. Want hoewel verkeerd gedrag de hoofdoorzaak mag zijn, reppen de gemeente en wethouder Monique List niet over bewust de maximum snelheid overschrijden, fietsen zonder licht, tegen de richting inrijden op de scooter of rood licht negeren.

Kauwgom met gemeentelogo

Veel passanten op weg naar de supermarkt of een andere winkel lopen Van Leth stuurs voorbij. De enkeling die zich laat verleiden een pakje kauwgom met gemeentelogo aan te nemen, mag een spelletje meedoen. Ondertussen verwisselt de acteur van bril of schoen. ,,Dat heeft u vast niet gezien, want u was afgeleid doordat ik u vroeg een naam op te schrijven”, houdt hij mensen dan voor.

De voorstelling van Van Leth is de start van een campagne van twee weken waarmee de gemeente weggebruikers duidelijk maakt dat ze zich alleen op het verkeer moeten concentreren. ,,Dus niet even een appje sturen, iets uit het dashboardkastje pakken of een andere radiozender zoeken”, aldus List.

Afdwingen

Toch ligt er ook een verantwoordelijkheid bij de wegbeheerder, in de stad is dat de gemeente. Eind vorige eeuw riepen provincie en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat op om de weg zodanig in te richten, dat gewenst gedrag wordt afgedwongen. Twintig jaar later lijkt de gemeente de oproep gehoord te hebben. Een geslaagd voorbeeld lijkt de Boschdijk ten noorden van de ring. Geen dubbele rijstroken meer maar enkele, gescheiden door een groene middenberm. Inhalen kan niet meer en niemand rijdt er harder dan 50. De Hoogstraat en Gestelsestraat zijn heringericht en List maakte deze week bekend dat ook de Geldropseweg, Mathildelaan, Grote Berg en Boschdijk binnen de ring de komende twee jaar aan de beurt komen. Ook is de wegbeheerder verantwoordelijk voor ongevallen vanwege achterstallig onderhoud.

Blijven de bewuste overtredingen nog over. Het is de vraag of een campagne daartegen effect zal hebben. Meer kans op een boete lijkt daar nodig.