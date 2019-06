‘Je bent niet alleen met je problemen’; Eindhovense doet mee aan Last Man Standing

Ze klimt zaterdag op een paal in het water, met het vaste voornemen er zo lang mogelijk op te blijven staan. Vivian Wezenberg uit Eindhoven doet dat met nog 300 deelnemers aan ‘Last Man Standing’, een landelijke actie waarmee stichting MIND geld wil inzamelen voor de strijd tegen psychische problemen bij jongeren.

Zelf leefde Vivian, opgroeiend in Heeze, jarenlang met een vreselijk geheim. Ze wil er daarom alles aan doen om andere kinderen en jongeren aan te moedigen om vooral hulp te zoeken. En ze wil er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren de strijd tegen psychische problemen verliezen, zoals haar goede vriendin Noa die begin juni overleed.

Bij Last Man Standing laten de deelnemers – onder anderen vrijwilligers en jongeren die zelf psychische problemen hebben gehad – zich sponsoren. Dit jaar vindt de actie plaats op Strand Horst bij Ermelo. Met de opbrengst gaat MIND (meer) voorlichting geven, hulp en advies bieden en jongeren aanmoedigen open te zijn. ,,Ik heb er zin in”, zegt Vivian Wezenberg. ,,We staan daar straks met zijn allen, moedigen elkaar aan. Al zal het ook wel heftig zijn. Iedereen staat daar voor iemand, met een persoonlijk verhaal. Ik ga er staan om jongeren aan te moedigen die strijden tegen hun psychische klachten. Maar ik zal ook denken aan jongeren die de strijd niet gewonnen hebben. Zoals Noa.”

Noa

In een hoekje van haar kamer staat een foto van haar goede vriendin, die op 2 juni overleed. De 17-jarige uit Arnhem maakte een einde aan haar leven door te stoppen met eten en drinken. Noa kreeg landelijke bekendheid doordat ze vorig jaar haar levensverhaal optekende in het boek Winnen of leren. Daarin vertelt zij onder meer dat ze op haar elfde twee keer was aangerand, en later ook is verkracht. Ze verzweeg aanvankelijk haar problemen voor haar ouders. Ze leed aan een post-traumatische stress-stoornis, anorexia en depressies. Ondanks jarenlange behandelingen werd ze niet beter.

,,Ik leerde Noa kennen via een Instagram-community. We hebben uiteindelijk telefoonnummers uitgewisseld en elkaar opgezocht”, zegt Vivian. Er ontstond een hechte vriendschap. ,,We herkenden heel veel in elkaars geschiedenis. Ik ben vanaf mijn tiende een aantal jaren seksueel misbruikt, zonder dat ik daar met iemand over durfde te praten. Ik vluchtte in mijn werk: veel uren draaien als parttime kok in een restaurant in Heeze, een baantje erbij in de Albert Heijn.” Was er niemand die ze in vertrouwen kon nemen? ,,Vanaf groep 5 op de basisschool tot het einde van de middelbare school werd ik gepest. Ook ben ik twee keer aangerand. Omdat het op verschillende plekken niet goed ging, dacht ik dat het mijn schuld was. Ik wilde andere mensen niet lastig vallen.”

Hulp

Ondertussen beschadigde ze haar eigen lichaam en ontwikkelde op haar 15de de eetstoornis boulimia. Later – als ze als 19-jarige in een begeleid wonen groep in Eindhoven zit – raakt ze verslaafd aan wiet. ,,Ik was heel goed in het verbergen van die problemen.” Pas toen de begeleiders van haar woongroep achter haar wietverslaving kwamen, vertelde ze over het misbruik. Na een reeks van gesprekken met een psycholoog gaat Vivian nu in therapie om te leren destructieve denkpatronen te doorbreken. ,,Ik werk nu als ervaringsdeskundige voor de Stichting Dalisay Recovery, die onder meer hulp biedt aan jongeren met een eetstoornis. Die stichting is opgericht door ouders die hun dochter verloren aan anorexia. Met hun team doe ik ook mee aan Last Man Standing. Mijn droom is bij een organisatie in dienst te komen als ervaringsdeskundige, en andere jongeren te helpen.”

Vivian roept jongeren op om hulp te zoeken. Maar is die er wel? Gemeenten als Eindhoven kampen met grote tekorten, kinderen en jongeren krijgen vaak te maken met wachtlijsten. ,,Ik vind het goed dat gemeenten verantwoordelijk zijn gemaakt voor jeugdzorg, ze staan dichterbij jongeren”, zegt Vivian. ,,Maar dan moet het rijk natuurlijk niet korten op het budget.” Ook zonder extra geld kan er volgens Vivian veel worden verbeterd. ,,Jongeren belanden soms in een isoleercel, omdat men bang is dat ze zichzelf iets aan doen. Terwijl ze juist aandacht, liefde en tijd nodig hebben.” Het is een van de misstanden die Noa in haar boek heeft benoemd, en waar minister Hugo de Jonge nu een einde aan wil maken.

