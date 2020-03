‘Je laat je kinderen nu toch niet in groepen buitenspelen?’

De Eindhovense Mariska van der Kolk ziet uit haar woonkamerraam hoe het speelveldje aan het Kerstroosplein in Stratum drukker lijkt dan gebruikelijk. ,,Soms met ouders erbij. Is dat wel verantwoord?” Ze riep op social media op om op te letten en kinderen niet in groepen samen buiten te laten spelen. ,,Kinderen zitten overal aan, raken hun mond aan, letten niet zo op hygiëne als volwassenen en hebben veel lichamelijk contact met elkaar tijdens het spelen”, somt ze op. ,,Dus waarom staan we dat toe terwijl de scholen wel moeten sluiten?”

Nee, ze heeft zelf geen kinderen en had de nodige boze reacties verwacht. Maar ze krijgt veel bijval. Meerdere ouders laten weten dat ze hun kinderen zoveel mogelijk binnen houden. ‘Als we nu onze kinderen gewoon buiten laten spelen en doen alsof er niets aan de hand is, ben ik bang dat we straks helemaal niet meer naar buiten mogen, net als in Spanje. Laten we dat in vredesnaam voor zijn', merkt een moeder op. ‘Ik heb ook twee kinderen en houd ze ook grotendeels binnen. Anders schiet je toch niks op met de hele maatregel?', valt een andere ouder haar bij.