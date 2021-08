Je leent iemand die in de penarie zegt te zitten 100 euro en kunt daarna fluiten naar je geld: justitie baalt van babbeltrucs

In de beruchte Kruis­straat stap je nu zo bij de politie binnen: wijkagen­ten hebben uitvalsba­sis in oude bakkerij

12 augustus EINDHOVEN - Met een eigen plek in de beruchte Kruisstraat is voor de Eindhovense politie een wens in vervulling gegaan. Sinds anderhalve week kunnen de wijkagenten Caroline Smits en Jens Raijmakers hun bureauwerk doen in een voormalige bakkerij. En de deur staat open voor bewoners en ondernemers.