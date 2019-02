Je met Rico Verhoeven in het zweet ‘kicken’ in Eindhoven

Dode man gevonden in Dommel in Eindhoven, politie sluit misdrijf uit

15:57 EINDHOVEN - Het dode lichaam van een 49-jarige man is zaterdagmorgen vroeg gevonden in de Dommel in Eindhoven. Volgens de politie gaat het om een Hongaar die in Nederland verbleef, zonder vaste woon- of verblijfplaats.