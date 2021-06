Je oude mobiel inruilen voor gamecredits, én een ander blij maken, het kan nu in Eindhoven

Eindhoven - Een bijzondere ‘spelkast’ staat sinds kort bij super Plus De Laat aan het Dirigentplein in EIndhoven. De Funky phone is gemaakt door E-Waste Arcades. Joris Petterson van E-Waste Arcades is de ontwierp de kast die volledig uit gerecyclede materialen bestaat. Zo bestaat de onderkant uit delen van een wasmachine en zijn er oude computeronderdelen gebruikt.

Petterson: „We wilden laten zien dat je met restafval leuke originele dingen kunt maken. De Funky phone nodigt je uit om je oude mobiele telefoon in te leveren. In ruil hiervoor krijg je ‘credits’ waarmee je vervolgens een aantal spelletjes kunt spelen. Die zijn gebaseerd op oude arcade games, die nog veel lijken op de oude speelkasten in spellenhallen. Maar die games hebben we wel in een nieuw jasje gestoken. Daarnaast kun je gratis een filmpje bekijken over het maken van mobiele telefoons en de impact die dat heeft op het milieu.”

De telefoons die ingeleverd worden krijgen een tweede leven. De stichting Recycle4You repareert de telefoons en deelt ze in samenwerking met WijEindhoven uit aan gezinnen die niet de middelen hebben om zelf een mobiele telefoon te kopen.

Quote Telefoons worden gewoon weggegooid, dat is eeuwig zonde. Opknappen is het een win-win situatie. Minder afval en mensen die het goed kunnen gebruiken, krijgen een telefoon Valentino Hamidovic , Stichting Recycle4You

Het viel Valentino Hamidovic van Recycle4You op dat er allerlei soorten ‘banken’ zijn die mensen ondersteunen die het financieel moeilijk hebben zoals de voedselbank, kledingbank en de speelgoedbank. Een ‘elektronische bank’ was er nog niet. Daar kunnen mensen naast mobiele telefoons ook laptops en tablets krijgen. Hamidovic: „E-waste - elektronisch afval zoals telefoons - wordt gewoon weggegooid, dat is eeuwig zonde. Ze kunnen prima opgeknapt worden en op deze manier is het een win-win situatie. Minder afval en mensen die het goed kunnen gebruiken, krijgen een telefoon.”

Frenk de Laat, franchise-ondernemer van Plus De Laat, werkte graag mee om de spelkast op een goede plek in de winkel te zetten. De Laat: „Ik ben van mening dat het goed is om een podium te geven aan deze stichting en de spelkast van E-Waste Arcades. Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij Plus hoog in het vaandel dus een initiatief als dit, daar hoef ik geen twee keer over na te denken.”