Je spijkerbroek wordt een kekke stadsjas bij New Order of Fashion

Ze maken altijd spraakmakende tentoonstellingen tijdens de Dutch Design Week. Nu heeft New Order of Fashion zich vermomd in een winkel, in de Heuvel in Eindhoven, om uit te schreeuwen dat de textielindustrie nu écht anders moet. Ze geven zelf het goede voorbeeld.

De textielindustrie is een enorme vervuiler. Daar sta je misschien niet zo bij stil als je een broek of shirtje staat te passen, maar het is echt zo. De industrie is onder meer verantwoordelijk voor ruim tien procent van de CO2-uitstoot; dat is meer dan alle luchtvaart bij elkaar, zo meldt de VN.

De kledingsector is ook de op een na grootste gebruiker van water ter wereld: om één broek te maken is ruim 7.500 liter water nodig, daar kan iemand bijna tien jaar van drinken. Nóg een probleem: we kopen veel te veel kleding. Waren dat in 2005 nog 74,3 miljard stuks, vier jaar later kochten we met z'n allen iets meer dan 130 miljard stuks kleding. Daarvan eindigt uiteindelijk een fiks deel op de vuilnisbelt. Slechts één procent wordt hergebruikt.

Voortjakkerende mode-industrie

Dan maar geen kleding kopen? Geen optie, uiteraard. Realiseerde ze zich ook bij New Order of Fashion (NOoF), het in Eindhoven gevestigde platform voor jonge talenten, eerder opererend onder de naam De Modebelofte. NOoF maakt elk jaar een presentatie tijdens de Dutch Design Week. Op die vaak spraakmakende tentoonstellingen laat talent van Europese academies hun licht schijnen op de eigentijdse mode.

En steeds vaker kraken die net beginnende ontwerpers harde noten over die voortjakkerende en almaar meer vervuilende mode-industrie. Tijd voor actie zogezegd. Te zien tijdens de (virtuele) DDW-show van dit jaar en nu dus in de speciale winkel die NOoF heeft geopend in de Heuvel Galerie in Eindhoven.

In die winkel is kleding te koop, wordt kleding ingezameld en wordt kleding hersteld. En worden - als het weer mag - workshops gegeven, onder meer over hoe om te gaan met (oude) kleding en over duurzaamheid. Want de NOoF-winkel is vóór alles het centrum van een beweging die de mode duurzamer wil maken.

Zes kilometer textiel

De voorbije zomer organiseerde ze in Eindhoven een inzamelingsactie waarbij binnen twee dagen zo'n 1.500 kilo kleding werd opgehaald. ,,Daarmee kunnen we zes kilometer nieuw textiel maken", vertelt Harm Rensink, creatief directeur van NOoF. De Deense ontwerpster Marie Sloth Rousing heeft met die nieuwe stof vervolgens producten gemaakt: een jurk, een tas, een shirt en een stadsjas. Die zijn allemaal te zien in de winkel. Rensink: ,,Dat heeft ze heel tof gedaan, want ze gebruikt álles van die stof; er valt helemaal niets af."

Volledig scherm Rensink aan het werk in de NOoF-winkel in de Heuvel in Eindhoven. © DCI Media

Wat Rensink, en ook algemeen directeur Ellen Albers, vurig wensen, is dat steeds meer mensen zich realiseren dat de huidige textielindustrie de verkeerde kant op is geschoten en herbezinning hard nodig is. Albers: ,,Hoe kunnen we hier in Eindhoven - om te beginnen - onze 'footprint' naar beneden krijgen? Als mensen hier komen, doneren ze kleding en besparen ze dus op CO2 en water, en als je iets koopt, dan bespaar je dubbel." Rensink vult aan: ,,En je geeft het dan niet uit aan iets nieuws; dan ben je echt duurzaam bezig dus. We hopen dat veel mensen dit gaan doen en er een soort community ontstaat. Te beginnen in Eindhoven en dan vervolgens, wie weet..."

New Order of Fashion, Heuvel 184, Eindhoven. Ma 12-18 uur, di t/m do 10-18 uur, vr 10-21 uur, za 10-18 uur en zo 12-17 uur.