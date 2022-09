Je toilet doorspoelen met drinkwater, kan dat nog anno 2022? ‘Het is als tandenpoetsen met champagne’

Op jacht naar de Aziatische hoornaar bij de Eendjesvij­ver in Eindhoven

EINDHOVEN - De Aziatische hoornaar is in opkomst in Zuid-Nederland. De exoot is ook in Eindhoven al gesignaleerd. Imker Wil Brans zoekt naar de nesten met als doel ze te vernietigen. Hij vertelt hoe zijn zoektocht verloopt.

13 september